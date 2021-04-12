Викрадення Чауса: спецкомісія в Молдові почне працювати цього тижня

Після зустрічей з представниками силових структур комісія визначиться із версіями щодо викрадення українського судді

Цього тижня у Молдові розпочинає роботу парламентська спецкомісія зі встановлення обставин зникнення українського судді-утікача Миколи Чауса у Кишиневі 3 квітня. Про це у коментарі «Главкому» розповів голова комісії, депутат фракції «Платформа ДА» Васілє Нестасє.

«Ми офіційно почнемо роботу на наступному тижні (з 12 квітня – ред.): викличемо представників державних органів, які повинні піклуватися про нашу безпеку. Ми вважаємо, що те, що сталося (викрадення українського судді Миколи Чауса – ред.) нещодавно в центрі нашої столиці, коли просто викрали людину – це кричущий факт. Ми постараємося розібратися в цьому без будь-якої політики», – розповів у коментарі «Главкому» голова спецкомісії, депутат фракції «Платформа ДА» Васілє Нестасє.

Нестасє додав, що версії, опубліковані раніше в ЗМІ та телеграм-каналах поки що до уваги не братимуться.

«Ми будемо працювати з державними органами. Запросимо їх на зустріч і запитаємо – чи є який-небудь іноземний слід, замішані іноземні держави або це якісь розборки на рівні бандитських угруповань. Таке теж може бути. Для цього ми й створили парламентську комісію», – додав Нестасє.

Депутат пояснив, що після зустрічей з представниками силових структур, комісія визначиться із версіями.

«Якщо виявиться який-небудь іноземний слід, то ми обов'язково звернемося до цієї країни й попросимо відповісти на наші запитання. Але поки ми цього не знаємо», – сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

3 квітня 2021 року Чаус був викрадений у центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ оприлюднили інформацію про ймовірну причетність українських спецслужб до інциденту. Президентка Молдови Майя Санду доручила невідкладно встановити всі обставини зникнення людини в центрі столиці/ Разом з тим, голова українського МЗС Дмитро Кулеба у розмові із молдовським візаві запевнив, що Україна не причетна до викрадення Миколи Чауса.

Згодом стало відомо, що парламент Республіки Молдова створив спеціальну парламентську комісію, яка буде розслідувати викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса.

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв подав заяви про злочин до НАБУ та Офісу генпрокурора щодо обставин викрадення з території Молдови судді Миколи Чауса.