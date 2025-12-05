У Новій Зеландії діти отримали хімічні опіки у дитячому садку

Через некоректне застосування хімікатів при використанні водної гірки неменше 6 з постраждалих

Щонайменше шестеро людей, включаючи дітей, отримали хімічні опіки у дитячому садку у Новій Зеландії. Як пише «Главком» про це повідомляє радіостанція Radio New Zealand (RNZ).

За її даними, інцидент стався в п'ятницю, 5 грудня, в одному з дитсадків новозеландського міста Крайстчерч, розташованого на східному узбережжі Південного острова країни. Через некоректне застосування хімікатів при використанні водної гірки неменше 6 з постраждалих, включаючи 5 дітей, було госпіталізовано. Загалом медиками було оглянуто 40 осіб.

«Поки що немає даних про точну кількість пацієнтів, але ми проводимо перевірку стану кількох десятків людей. На місці працюють 18 бригад аварійних служб, у тому числі група підтримки при великих інцидентах» , – наводить радіостанція заяву національної служби швидкої допомоги. Зазначається, що щонайменше один постраждалий перебуває у тяжкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості.

Раніше «Главком» писав що у китайській провінції Ганьсу правоохоронці затримали вісім підозрюваних у причетності до масового отруєння дітей свинцем в одному з місцевих дошкільних закладів.

До слова, шестеро людей, включаючи інвестора, директора та кухарів дитячого садка, були заарештовані в провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай), після умисного додавання токсичних свинцевих барвників у дитячу їжу, в результаті чого отруїлися 247 дошкільнят.