Financial Times внесла до списку «впливових осіб» пропагандистку Симоньян

Журналісти називають Симоньян «найвідданішим посланцем Володимира Путіна»

Головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян потрапила до цьогорічного списку впливових людей за версією видання Financial Times в категорії «Лідери». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FT.

Загалом до списку ввійшло 25 людей, які «формують те, як ми живемо сьогодні». Перелік складається із трьох категорій: «Творці», «Лідери» та «Герої».

«Ми проконсультувалися з репортерами, колумністами та редакторами FT і запитали їх: хто насправді змінив світ цього року? У результаті у списку зібрано людей зі світу політики, бізнесу, медіа, мистецтва та спорту, чиї таланти, відкриття, ідеї та приклади змінюють світ, у якому ми живемо. Ми запросили найвідоміших людей у ​​своїх секторах, а також шанувальників з різних галузей, щоб вони написали про номінантів», – ідеться в матеріалі видання.

Американська журналістка Юлія Йоффе у своєму тексті про Симоньян назвала її «найвідданішим посланцем Володимира Путіна, його валькірією пропаганди». «На відміну від деяких старших чоловіків, які дотримуються лінії Кремля, Симоньян ніколи не мала ліберального періоду, навіть коли була студенткою за обміном у США. Вона завжди була путіністкою, тому у 2005 році, у віці 25 років, стала головним редактором-засновником Russia Today, нині багатомовної, глобальної медіамережі, контрольованої Кремлем, перейменованої на RT», – йдеться в матеріалі.

З моменту російського вторгнення в Україну у 2014 році Маргарита Симоньян виступає за анексію української території, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році закликала до «використання російської блокади Чорного моря, щоб зморити світ голодом до покори, та детонації ядерної бомби в атмосфері над Сибіром, щоб паралізувати світові системи зв'язку».

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку. Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

До слова, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику. Прихильниця кровопролитної війни в Україні розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало її чоловіка Тиграна Кеосаяна.