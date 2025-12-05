Принц Гаррі пожартував про Трампа та дорікнув американцям на телебаченні США

Принц Гаррі вважає, що американці «обожнюють монархію»

Принц Гаррі взяв участь в американському шоу «The Late Show», де він зіграв у комедійному скетчі. Під час шоу герцог Сассекський «підколов» президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Інцидент відбувся, коди принц Гаррі грав претендента на роль різдвяного принца для фільмів мережі «Hallmark». Герцог вдавав, що шукає кастинг для вигаданого фільму «Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska». У цей момент ведучий «The Late Show» Стівен Колбер запитав принца Гаррі, навіщо йому така роль.

На це принц Гаррі відповів, що американці одержимі монархією. «Ви, американці, одержимі різдвяними фільмами, і ви явно одержимі монархією, то чому б і ні?».

Стівен Колбер заперечив, що це правда. Після чого Гаррі натякнув на протести No Kings, які нещодавно відбулися у США, проти адміністрації Трампа. «Справді? А я чув, ви обрали собі короля», – висловився принц Гаррі.

Принц Гаррі вже вдруге відвідав американське шоу «The Late Show», востаннє він брав участь у 2023 році, де розповідав про мемуари «Запасний». Тоді участь принца у шоу зробило йому рекорд переглядів за два роки.

Раніше «Главком» писав про те, що Принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ.

Повідомлялося, що Герцог Сассекський принц Гаррі пожертвував $500 тис. на благодійність, щоб допомогти пораненим дітям у Секторі Гази та Україні. Герцог Сассекський відвідав Центр досліджень травм (CIS) у Лондоні, щоб дізнатися більше про його роботу, особливо про діяльність, спрямовану на дослідження травм, отриманих дітьми та під час стихійного лиха. Там він оголосив про виділення коштів. $250 тис., піде на підтримку українських дітей, які постраждали від війни.