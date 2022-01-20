Чехія готова озброїти Україну

Поставки зброї та боєприпасів в Україну мають бути погоджені з іншими країнами

Міністерство оборони Республіки Чехія готово допомогти Україні зброєю та обладнанням. Про це йдеться у заяві міністерки оборони Чеської Республіки Яни Чорнохової, пише Hospodarske noviny.

Яна Чернохова підтвердила готовність уряду допомогти Україні військовим обладнанням на тлі зосередження російських військ біля українського кордону.

«Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти», – сказала Чернохова.

Міністерка зазначила, що в урядовій коаліції, яка складається з п’яти партій, є консенсус. «Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються», – сказала вона.

Водночас вона зауважила, що поставки зброї або боєприпасів в Україну мають бути погоджені з іншими країнами, включаючи Вишеградську четвірку, Німеччину, Австрію, країни Балтії.

Нині Чернохова обговорює з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою про можливі потреби України.

Крім того, очікується, що найближчим часом Прагу відвідає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Наприкінці лютого або на початку березня шестеро чеських військовослужбовців вирушать в Україну на спільні навчання «Срібна шабля 2022» (Silver Saber-2022), які проходять згідно з планом НАТО щодо розвитку Збройних сил України.

Нагадаємо, Сполучені Штати схвалили дозвіл країнам Балтії на постачання американського озброєння до України.

Нагадаємо, Україна отримала протитанкову зброю від Британії. 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням.

Читайте також: