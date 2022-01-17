Глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї

Очільниця МЗС Німеччини нещодавно чітко дала зрозуміти, що позиція уряду в галузі експортного контролю щодо озброєнь є обмежувальною

Німеччина не змінила свого ставлення щодо питання надання Україні оборонної зброї та намагатиметься довести це українській стороні під час візиту до Києва 17 січня міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок. Про це сказала речниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в понеділок, повідомляє «Укрінформ».

Речниця зазначила, що в міністерстві відомі заяви посла України Мельника в ЗМІ з вимогою до нового уряду надати Україні зброю для захисту.

«Для нас нічого нового в них немає, адже український уряд останніми тижнями чітко декларував цю позицію», – зазначила Зассе. Вона додала, що «ця позиція» є, само собою, одною з тем обговорення міністра Бербок у Києві. Втім, очільниця МЗС ФРН нещодавно в Вашингтоні чітко дала зрозуміти, що позиція федерального уряду в галузі експортного контролю щодо озброєнь є обмежувальною, нагадала Зассе.

Водночас, зауважила дипломат, Німеччина допомагає Україні в інших сферах, пов’язаних з військовою тематикою, зокрема, бере на лікування поранених у боях українських військових, допомагає в спорудженні лікарні для військових, а також постачає медичні матеріали тощо.

Речник федерального уряду Вольфганг Бюхнер назвав добрим, що останнім часом відбуваються різноманітні переговори в різних форматах, до яких відніс і сьогоднішній візит глави МЗС до Києва.

Він також зауважив, що Німеччина давно намагається відродити нормандський формат. Бюхнер згадав проведення «підготовчих переговорів» політичних радників ФРН і Франції з українським і російським переговорниками та висловив сподівання, що перемовини буде продовжено і «можна буде незабаром провести переговори в «нормандському форматі» на високому рівні».

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ.

Напередодні повідомлялося, що в Україну їде нова глава МЗС Німеччини. Нардеп озвучив українські очікування.

Також Клімкін пояснив, чому нова глава МЗС Німеччини летить до Києва.

Цікаво, що уже завтра, 18 січня, Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді, хоча у цьому є і певний символізм: вояж якраз припадає на 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

У Києві Бербок проведе переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, німецькими представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також уповноваженим ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннуненом. Окрім того очільниця МЗС ФРН проведе переговори щодо водневої стратегії.