Як працюють протитанкові гранатомети, які нам передала Британія (відео)

NLAW є ручним одноразовий протитанковим засобом з ефективною дальністю стрільби до 800 метрів

Велика Британія передала Збройним Силам України партію протитанкових засобів у вигляді комплексів NLAW.

Комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) був розроблений шведською групою Saab AB спільно з британським відділенням групи Thales за завданням та фінансуванням міноборони великої Британі, повідомляє Мілітарний.

NLAW є ручним одноразовий протитанковим засобом з ефективною дальністю стрільби до 600 (у новій версії до 800) метрів. Перед пуском навідник за допомогою прицілу протягом трьох секунд відстежує кутову швидкість цілі, яка запам’ятовується інерційним блоком ракети, який під час польоту робить необхідні поправки, коригуючи напрям руху.

На телеканалі Discovery Science є спеціальний огляд цієї зброї.

Також ви можете переглянути відео, записане з тактичних навчань, де солдати випробовують саме цей гранатомет.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок посприяти, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

Нагадаємо, що раніше Німеччина припинила експорт продукції військового призначення в Казахстан через ситуацію в країні.

Нагадаємо також, що нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків».

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