Україна отримала протитанкову зброю від Британії (фото, відео)

Допомога буде використана для захисту військ та критичної інфраструктури

Застосовувати протитанкове озброєння будуть виключно для оборонних цілей

До України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння. Про це пише пресслужба Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка, допомога від Британії зміцнює війська нашої країни та посилює оборонні спроможності.

«Я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації», – відзначив Петренко.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції подякував народові та уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи.

Уночі стало відомо, що Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.