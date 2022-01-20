Країни Балтії отримали від США дозвіл постачати зброю Україні – Reuters

Київ може отримати «Джавеліни» та «Стінгери»

Держдеп погодив дозвіл на обіг виробленого озброєння

Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї. Про це із посиланням на власні джерела у державному департаменті США пише Reuters.

«Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що згідно з чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

«Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи «Джавелін», а Литва зможе надіслати ракети «Стінгер», – стверджує Reuters.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті.

Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї.

До слова, ЗМІ заявили, що Росія планує розмістити біля українських кордонів нове ядерне озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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