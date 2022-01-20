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    Країни Балтії отримали від США дозвіл постачати зброю Україні – Reuters

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    Київ може отримати &laquo;Джавеліни&raquo; та &laquo;Стінгери&raquo; - Країни Балтії отримали від США дозвіл постачати зброю Україні – Reuters
    Київ може отримати «Джавеліни» та «Стінгери»
    фото: glavcom.ua

    Держдеп погодив дозвіл на обіг виробленого озброєння

    Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї. Про це із посиланням на власні джерела у державному департаменті США пише Reuters.

    «Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що згідно з чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

    «Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи «Джавелін», а Литва зможе надіслати ракети «Стінгер», – стверджує Reuters.

    Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

    Нагадаємо, Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті.

    Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї.

    До слова, ЗМІ заявили, що Росія планує розмістити біля українських кордонів нове ядерне озброєння.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: США зброя Литва Україна
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    Країни Балтії отримали від США дозвіл постачати зброю Україні – Reuters