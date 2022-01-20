Країни Балтії отримали від США дозвіл постачати зброю Україні – Reuters
Держдеп погодив дозвіл на обіг виробленого озброєння
Держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї. Про це із посиланням на власні джерела у державному департаменті США пише Reuters.
«Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що згідно з чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.
«Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи «Джавелін», а Литва зможе надіслати ракети «Стінгер», – стверджує Reuters.
Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.
Нагадаємо, Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті.
Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.
Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї.
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Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.
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