Чехія змінила правила в'їзду для українців

Туристи тепер будуть змушені мати негативний ПЛР-тест для візиту до країни

Влада Чехії вирішила змінити правила в'їзду для українських громадян і з 27 грудня вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту навіть від повністю вакцинованих громадян. Про це свідчать дані інтерактивної мапи МЗС для подорожей.

Із 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в'їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту.

Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).

Станом на 24 грудня до Чехії можуть в'їхати українці, які пройшли повний курс щеплення наступними вакцинами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Але після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Також до країни дозволять в'їхати тим, хто має довідку про одужання від Covid-19, оформлену в застосунку чи на порталі «Дія», за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.

Крім того, перед в'їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Обов’язковою умовою для безвізової поїздки також є наявність медичного страхування на термін поїздки.

Раніше влада Чехії ввела локдаун для невакцинованих від Covid-19.

Нагадаємо, Кіпр нещодавно теж змінив правила в'їзду для українців.

Також Єгипет запровадив нові правила в'їзду для туристів.

Крім того, у Польщі з 15 грудня почали діяти нові правила в'їзду в країну. Всі особи, які прибули на територію країни з-за меж Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

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