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    МОЗ: майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення

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    46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 - МОЗ: майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення
    46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%

    Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

    За минулу добу, 23 грудня, в Україні 113 882 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 14,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу – 1 389 людей.

    Загалом проведено 27,8 млн щеплень.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    До слова, за минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня.

    Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

    Зазначимо, науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

    Ще напередодні МОЗ пояснив, що у кафе з домашнім Covid-тестом не пустять.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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    МОЗ: майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення