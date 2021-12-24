МОЗ: майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%

Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Про це інформує пресцентр МОЗ.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За минулу добу, 23 грудня, в Україні 113 882 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 14,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу – 1 389 людей.

Загалом проведено 27,8 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

До слова, за минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Зазначимо, науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

Ще напередодні МОЗ пояснив, що у кафе з домашнім Covid-тестом не пустять.