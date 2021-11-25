Чехія повертає надзвичайний стан

Кількість нових випадків коронавірусу в Чехії різко зросла з початку листопада

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Через сплеск захворюваності на коронавірус Чехія знову запроваджує надзвичайний стан. Про відповідні заходи оголосив уряд, повідомляє Ceske Noviny.

Як заявив виконуючий обов'язки прем’єра Андрей Бабіш, надзвичайний стан почне діяти з півночі в ніч на п’ятницю і діятиме протягом 30 днів.

У вівторок Кабмін погодився з регіональними керівниками, що надзвичайної ситуації поки немає. Проте деякі загальні заходи проти епідемії, про які сьогодні також веде перемовини уряд, були б неможливими без надзвичайного стану.

У зв’язку з коронавірусом надзвичайний стан вперше було оголошено 12 березня минулого року та вдруге – 5 жовтня минулого року. У другому випадку, після кількох продовжень, він діяв до 11 квітня.

Відповідно до закону про безпеку Чеської Республіки, уряд має негайно повідомити про запровадження надзвичайного стану Палату депутатів, яка може скасувати оголошення.

Кількість нових випадків коронавірусу в Чехії різко зросла з початку листопада. Майже 26 тис. випадків у вівторок стали найбільшою щоденною кількістю випадків за час пандемії.

Раніше стало відомо, що Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи.

Разом з тим стало відомо, ЄС наступного року пускатиме всіх вакцинованих туристів.

Також Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Крім того, лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років.

Нагадаємо, 18 листопада ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. Україну у перелік безпечних країн не включили.

Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Раніше, 9 листопада, Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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