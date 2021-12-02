Кіпр змінює правила в'їзду для українців

Із 6 грудня українці віком від 12 років мають після прибуття до Кіпру робити ПЛР-тести на коронавірус

У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» влада Кіпру вирішила посилити умови в'їзду в країну

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр на сторінці у Facebook.

Так, рішення про обов'язкове ПЛР-тестування після прибуття до країни повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення, стосується всіх осіб віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію чи одужання від Covid-19.

При цьому вартість ПЛР-тесту сплачуватимуть пасажири.

Вжиття тимчасових заходів необхідне у зв'язку з виявленням нової мутації коронавірусу «Омікрон», яку було зафіксовано у країнах Африки та Європи.

«Уточнюється, що пасажири, які в'їжджають в Республіку Кіпр з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тестування терміном до 72 годин. Крім того, після прибуття вони повинні будуть пройти швидкі тести на антиген за рахунок Республіки Кіпр», – йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності з понеділка, 6 грудня 2021 року, та діятиме до 10 січня 2022 року, після чого буде переглянуто на основі епідемічних даних.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, Посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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