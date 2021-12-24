У «Борисполі» іноземець із фальшивими документами намагався обдурити прикордонників

Прикордонники заборонили палестинцю в'їзд на територію України терміном на три роки

Палестинець мав при собі чужі документи та підроблений паспорт

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили в іноземця документ особи без громадянства Бельгії та ID-картку громадянина Бельгії, які йому не належали, а також паспорт громадянина Палестини, в якому була замінена сторінка з установчими даними. Про це повідомляється на сторінці прикордонників у Facebook.

Щоб заплутати охоронців кордону, палестинець придбав і два пакети квитків. По першому квитку він мав летіти до Стамбула, проте замість цього попрямував на рейс до Амстердама. Іноземця вдалось виявити під час повторної перевірки пасажирів авіарейсу.

Пізніше чоловік розповів, що документ особи без громадянства та ID-картку Бельгії передав йому брат, а паспорт громадянина Палестини, в якому була замінена сторінка з установчими даними, придбав за $8 тис. у невідомої особи.

Прикордонники заборонили іноземцю в'їзд на територію України терміном на три роки та притягнули до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду».

Як повідомлялося, прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» російську акторку, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки.

Нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.

В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.



