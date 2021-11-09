ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей

Рада ЄС виключила Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 18 країн

Європейський Союз оновив «зелений список» країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Як ідеться на сайті Ради ЄС, Україну виключили із «зеленого» переліку.

«Рада виключила Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки», – йдеться в повідомленні.

До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожувальників з країн, які перебувають у «зеленому списку».

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 18 країн.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні. Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

Також було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.