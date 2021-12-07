Польща змінює правила в'їзду в країну

Нові правила почнуть діяти з 15 грудня

У Польщі з 15 грудня почнуть діяти нові правила в'їзду в країну. Всі особи, які прибули на територію країни з-за меж Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону, інформує WProst.

Польський уряд вирішив посилити карантинні обмеження через появу нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Із 15 грудня тестування на Covid-19 буде обов'язковим для людей, які контактували з інфікованими людьми, зокрема, для вакцинованих.

Також уряд Польщі прийняв рішення посилити карантинні обмеження.

З 15 грудня кількість людей, які можуть відвідувати церкви, ресторани, готелі, культурні об'єкти (кінотеатри, театри, опери, громадські центри, концерти), а також басейни та аквапарки, буде скорочено з нинішніх 50% до 30%.

Зміни також буде внесено в роботу громадського транспорту. У громадському транспорті або поїздах буде дозволено займати 75% вільних місць.

Дискотеки, клуби і танцювальні заклади також буде зачинено з 15 грудня. 31 грудня та 1 січня 2022 року в закритих закладах буде дозволено проводити вечірки не більше 100 осіб.

Певна кількість людей також зможуть відвідувати спортивні зали та фітнес-клуби, а також музеї та художні галереї – ліміт становить 1 людина на 15 квадратних метрів. Ці ж обмеження поширюються на ярмарки, виставки, конференції та магазини.

Крім того, з 15 грудня тестування на Covid-19 буде обов'язковим для членів домогосподарств інфікованих людей, включно з тими, хто вакцинувався.

Крім того, студенти перейдуть на дистанційне навчання за кілька днів до Різдва, а також за кілька днів до Хрещення. Загалом дистанційне навчання триватиме з 20 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Після цієї дати студенти повинні повернутися на очну форму навчання.



