Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає

Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися

Чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України. Про це повідомляє Radio Prague International.

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Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Про це йдеться у проєкті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, що регулює права та обов'язки українських біженців у Чехії. За даними МВС Чехії, у країні перебуває близько 360 900 біженців з України, які отримали тимчасові захисні візи, переважно жінки та діти.

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«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Чехії виявилося надто багато молодих чоловіків з України, які не роблять нічого для захисту своєї країни.

Нагадаємо, Чехія в середу завершила ратифікацію оборонної угоди із США, яка поглиблює військову співпрацю країн і полегшує розміщення американських військових на чеській території.

До слова, українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче.