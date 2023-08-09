Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру»

У МЗС Чехії наголосили, що готові допомогти Україні у створенні спеціального трибуналу

Прага запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Novinky.cz.

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За словами чеського міністра закордонних справ Яна Липавського, на переговорах у Джидді, присвячених формулі миру Зеленського, Чехія запропонувала свою допомогу у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини.

«Ми з президентом говорили про консультації на вихідних у Саудівській Аравії в Джидді. Я повідомив йому, що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини», – сказав Липавський.

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Докладніше про це розповів заступник глави МЗС Чехії Ян Маріан, який представляв міністра на суботніх консультаціях у Джидді.

«Ми також готові допомогти у створенні спеціального трибуналу з воєнних злочинів Росії», – додав він.

Нагадаємо, «формула миру» Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.