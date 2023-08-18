«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України

Колишній президент Чехії вважає, що українські чоловіки-біженці не допомагають Україні

У Чехії виявилося надто багато молодих чоловіків з України, які не роблять нічого для захисту своєї країни. Про це заявив колишній президент Чехії Мілош Земан у ефірі CNN Prima news.

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«Коли сюди приїхали біженці з України, мені повідомили, що 80% з них жінки та діти, і я припускав, що решта, 20%, будуть переважно літні чоловіки та літні жінки. Що ж, здається, я помилився, чи ця інформація була неточною. Вчора мене відвідав мер Находа (місто в Чехії в Краловеградецькому краї, адміністративний центр однойменного району – «Главком») Ян Бірке. І він мені сказав: «У Наход направили тисячу українців, і значну частину – не кажу, що більшість – значну частину з них складають молоді чоловіки», – сказав він.

При цьому колишній президент вважає, що ця молодь не допомагає країні. За його словами, не обов'язково йти на передову, брати участь у бойових діях, але вони цілком «можуть працювати на заводах зброї, розчищати завали, допомагати у сфері охорони здоров'я».

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«Давайте мати співчуття до біженців і допомагати їм, я за це. Допоможемо жінкам, допоможемо дітям, допоможемо старим. Але якщо на мою країну напали, і якщо я здоровий, молодий чоловік, який може бути призваний, а може й ні, чому я не допомагаю власній країні?», – продовжив Земан у вечірньому ефірі CNN Prima news. Він додав, що сам вважав би цих людей дезертирами, якби вони не послухалися наказу про призов і виїхали за кордон.

«Але нічого цього не відбувається, ці люди (біженці – «Главком») перебувають у відносно великій кількості на нашій території, і я питаю чому», – риторично завершив розмову Земан.

Мілош Земан – чеський державний і політичний діяч, третій президент Чехії. Очолював країну з 2013 до 2023 року. Був першим президентом Чехії, вибраний шляхом загальних виборів. З 1993 по 2001 роки очолював Чеську соціал-демократичну партію. Одружений, має доньку та сина від першого шлюбу. Земан є атеїстом, а також вільно володіє російською та англійською мовами.

Нагадаємо, Чехія в середу завершила ратифікацію оборонної угоди із США, яка поглиблює військову співпрацю країн і полегшує розміщення американських військових на чеській території.

Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд гривень.

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