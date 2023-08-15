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Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
фото: df.news

Монах заявив, що прописаний у Лаврі 22 роки і нікуди йти звідти не збирається 

Монах УПЦ (МП) архімандрит Арефа закликав розстріляти усіх ченців Києво-Печерської лаври. Про це він заявив через вікно власної келії  у знак протесту проти виселення із обителі. Відео опублікували наближені до УПЦ (МП) телеграм канали.

«Я нікуди не вийду, я прописаний тут. Живу в Лаврі 22 роки. З однієї келії у 34 корпусі 2 місяці тому вигнали, переселили сюди. Тепер звідси виганяють. Куди далі ще переселятися? Вже під стіну виставте всіх, вистріліть і все. Чого зволікати? Я не вийду, нехай ламають двері», – заявив представник Московської церкви.

До відома, колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла терміново госпіталізували й провели операцію. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду.

Раніше повідомлялося, що прихожанка Московської церкви під стінами Києво-Печерської лаври заявила, що Україна нібито є «експериментальною країною». Жінка доводила, що церква Московського патріархату нібито стала жертвою політичних репресій, але згодом її релігійні думки переросли у наративи, які постійно поширює російська пропаганда.

Нагадаємо, що раніше віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Так, наприклад, люди заявили, що війну в Україні розпочали самі українці, а не Росія.

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Теги: росія церква пропаганда релігія українці скандал Україна

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