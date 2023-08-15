Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)

Монах заявив, що прописаний у Лаврі 22 роки і нікуди йти звідти не збирається

Монах УПЦ (МП) архімандрит Арефа закликав розстріляти усіх ченців Києво-Печерської лаври. Про це він заявив через вікно власної келії у знак протесту проти виселення із обителі. Відео опублікували наближені до УПЦ (МП) телеграм канали.

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«Я нікуди не вийду, я прописаний тут. Живу в Лаврі 22 роки. З однієї келії у 34 корпусі 2 місяці тому вигнали, переселили сюди. Тепер звідси виганяють. Куди далі ще переселятися? Вже під стіну виставте всіх, вистріліть і все. Чого зволікати? Я не вийду, нехай ламають двері», – заявив представник Московської церкви.

До відома, колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла терміново госпіталізували й провели операцію. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду.

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Раніше повідомлялося, що прихожанка Московської церкви під стінами Києво-Печерської лаври заявила, що Україна нібито є «експериментальною країною». Жінка доводила, що церква Московського патріархату нібито стала жертвою політичних репресій, але згодом її релігійні думки переросли у наративи, які постійно поширює російська пропаганда.

Нагадаємо, що раніше віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Так, наприклад, люди заявили, що війну в Україні розпочали самі українці, а не Росія.