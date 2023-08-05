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Завадили погода та ракетна атака: тризуб на «Батьківщину-мати» встановлять завтра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Завадили погода та ракетна атака: тризуб на «Батьківщину-мати» встановлять завтра
Тризуб на Батьківщину-мати встановлюватимуть завтра
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Тризуб буде більший за розміром, ніж радянський герб

Тризуб на «Батьківщину-мати» встановлюватимуть завтра. Конструкцію підняли на 24 метри та зафіксували там. Монтаж затримали погана погода та масований обстріл України.

Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі. На ці пластини буде прикріплюватися тризуб. Він буде навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

На виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури.

Завадили погода та ракетна атака: тризуб на «Батьківщину-мати» встановлять завтра фото 1

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.

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Теги: Батьківщина міністр депутат обстріл українці монумент Україна демонтували погода

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