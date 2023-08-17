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Чехія дозволила допуск американських військових на свою територію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія дозволила допуск американських військових на свою територію
Генсек НАТО Єнс Столтенберг розмовляє з солдатами армії США під час візиту в Прагу
фото: AP Photo

Чехія погодила оборонну угоду із США

Чехія в середу завершила ратифікацію оборонної угоди із США, яка поглиблює військову співпрацю країн і полегшує розміщення американських військових на чеській території. Про це пише Associated Press.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у середу підписав договір, що стало фінальним кроком на шляху до ратифікації. У липні угоду схвалили обидві палати парламенту Чехії, а 1 серпня – президент країни Петр Павел.

В угоді йдеться про правові рамки для можливого розгортання американських військових на території Чехії та полегшує цей процес.

Аналогічні угоди США уклали з 24 членами НАТО, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину, Латвію, Литву, Естонію, Румунію та Болгарію.

Нагадаємо, Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд гривень. Про це йдеться в публікації Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Під час зустрічі між надзвичайним і поважним послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою та головою АРМА Оленою Думою, Матула зазначив, що чеські правоохоронні органи активно працюють над моніторингом інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції.

«Наразі Чеська Республіка заморозила активи на більше ніж 14 млрд грн», - повідомив посол. Крім того, під час цієї зустрічі обговорювалися плани та перспективи майбутньої співпраці, включаючи розгляд нових можливостей для підвищення рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії в галузі виявлення, розшуку та управління активами.

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Теги: міністр санкції Чехія посол президент Петр Павел

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