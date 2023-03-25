Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт

Данія запросила власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції з підняття об’єкта

Данське енергетичне агентство виявило поруч із підірваним газопроводом «Північний потік-2» невідомий «загадковий» об'єкт і запросило компанію Nord Stream 2 AG взяти участь в операції з його підняття з дна. Про це напередодні повідомлялося на сайті DEA.

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У п'ятницю, 24 березня, в Nord Stream повідомили, що погодилися на участь у цій операції, пише DW.

Знайдений об'єкт має циліндричну форму, його висота близько 40 см і діаметр 10 см. В агентстві припускають, що це може бути морський димовий буй. За попередніми даними, він «не становить безпосередньої загрози безпеці». «З метою подальшого з'ясування характеру об'єкта данська влада вирішила підняти його за сприяння міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції», – йдеться в повідомленні регулятора.

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Як відомо, російський державний монополіст – компанія «Газпром» – контролює 51% у капіталі Nord Stream AG.

На рішення данського регулятора вже відреагували в Кремлі. «Це, безумовно, позитивна новина, коли власника трубопроводу запрошують узяти участь у дуже важливих етапах розслідування», – прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков, заявивши, що об'єкт, «судячи з усього», має стосунок до терористичного акту.

У середині березня президент Росії Володимир Путін повідомив, що судно «Газпрому» виявило невідомий об'єкт біля труби «Північного потоку» за 30 кілометрів від місця вибуху. Путін назвав його стовпчиком і припустив, що це може бути «антена для приймання сигналу для приведення в дію вибухового пристрою».

Нагадаємо, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

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Повідомлялося, що данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках».

Крім того, із 6 по 12 вересня акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами «Північних потоків» курсував танкер під грецьким прапором Minerva Julie і це може бути пов'язане з диверсією.