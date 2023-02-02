Дві країни почали будівництво нового газопроводу, аби зменшити залежність від РФ

Трубопровід диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею

Болгарія планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня

Болгарія заявила про початок будівництва газопроводу до Сербії для зменшення залежності від газу Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Міістр енергетики Болгарії Россен Христов заявив, що новий газопровід дозволить постачати газ не з РФ і підвищить безпеку поставок в Південно-Східну Європу.

Планується, що 170-кілометровий газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Новий Іскір до Ніша в Сербії, буде введений в експлуатацію до кінця 2023 року.

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Болгарія планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня. Сербія, яка почала будівництво газопроводу на своїй території, планує закінчити роботи до осені.

Новий трубопровід, частково фінансований за рахунок допомоги Європейського Союзу, дасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору і терміналів СПГ в Греції і Туреччині.

Трубопровід, який дозволить газу надходити по обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Раніше повідомлялося, що Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року.

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