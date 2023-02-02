Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дві країни почали будівництво нового газопроводу, аби зменшити залежність від РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дві країни почали будівництво нового газопроводу, аби зменшити залежність від РФ
Трубопровід диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею
фото: Reuters

Болгарія планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня

Болгарія заявила про початок будівництва газопроводу до Сербії для зменшення залежності від газу Росії. Про це повідомляє Reuters.

Міістр енергетики Болгарії Россен Христов заявив, що новий газопровід дозволить постачати газ не з РФ і підвищить безпеку поставок в Південно-Східну Європу.

Планується, що 170-кілометровий газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Новий Іскір до Ніша в Сербії, буде введений в експлуатацію до кінця 2023 року.

Болгарія планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня. Сербія, яка почала будівництво газопроводу на своїй території, планує закінчити роботи до осені.

Новий трубопровід, частково фінансований за рахунок допомоги Європейського Союзу, дасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору і терміналів СПГ в Греції і Туреччині.

Трубопровід, який дозволить газу надходити по обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Раніше повідомлялося, що Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року. 

Читайте також: Газовий шантаж Кремля: Німеччина підготувала Путіну неприємний сюрприз

Теги: росія газ шантаж Сербія будівництво Італія Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники компанії «Сумигаз» перевіряють стан підземних газопроводів
Як сумські газовики партизанили під час окупації Енергонезалежність
27 сiчня, 12:10
Газманов трохи поміняв слова у старій пісні – і видав свіжу вульгарщину про «упал-отжался»
Газманов сконфузився з піснею-халтуркою на підтримку російських окупантів
31 сiчня, 00:41
Українська IT-армія зламала архів «Газпрому»
Українська IT-армія зламала архів «Газпрому»
29 сiчня, 22:40

Економіка

Дві країни почали будівництво нового газопроводу, аби зменшити залежність від РФ
Дві країни почали будівництво нового газопроводу, аби зменшити залежність від РФ
Мільярди на«відбудову»: як росіяни заробляють на знищенні українських міст
Мільярди на«відбудову»: як росіяни заробляють на знищенні українських міст
Євросоюз підрахував, скільки військової допомоги надав Україні
Євросоюз підрахував, скільки військової допомоги надав Україні
Газовий шантаж Кремля: Німеччина підготувала Путіну неприємний сюрприз
Газовий шантаж Кремля: Німеччина підготувала Путіну неприємний сюрприз
Казахстан закриває російським перевізникам лазівку для обходу санкцій
Казахстан закриває російським перевізникам лазівку для обходу санкцій
Життя після війни: європейські лоукостери готуються до відновлення польотів з Києва
Життя після війни: європейські лоукостери готуються до відновлення польотів з Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
41K
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
7720
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
5901
Обшуки у Столара: з’явилися перші подробиці

Новини

СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхала президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22
Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Вчора, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Вчора, 17:41

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту