Нафтогаз розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу

«Нафтогаз» зазначив, що є газопостачальною компанією, якій платять за спожиті обсяги газу

Українці цікавляться, чому суми відрізняються в декілька разів

Українцям іноді доводиться платити за доставку газу в кілька разів більше, ніж за саме «блакитне паливо». Чому так відбувається, розповів «Нафтогаз» на своїй сторінці у Facebook.

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«Доброго ранку. А скажіть мені, будь ласка, чому за трубу щомісяця плачу 102 грн, тоді як за газ лише 17-30 грн?», – запитав один з клієнтів компанії.

Представники «Нафтогазу» у відповідь повідомили, що є газопостачальною компанією, якій платять за спожиті обсяги газу.

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«За транспортування Ви і надалі платите Вашому облгазу. Для отримання коректної інформації на оплату послуг з розподілу газу зверніться, будь ласка, до Вашого місцевого оператора ГРМ (облгаза)», – йдеться у відповіді компанії.

Варто додати, що за словами фахівців компанії «Нафтогаз», зафіксувати показання лічильника через інтернет вдається не завжди. У такому разі компанія пропонує своїм клієнтам передати актуальні дані за допомогою SMS повідомлення.

Нагадаємо, «Нафтогаз» попередив споживачів, що у разі несвоєчасного надання газопостачальній компанії даних про спожитий обсяг природного газу підприємство визначає їх самостійно. Якщо абонент не надає дані про обсяги спожитого газу, вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри в платіжці можуть відрізнятися від фактичних.

Також ми писали, що Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов зауважив, що «Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону.