ФСБ затримала «агента СБУ», який нібито підірвав газопровід у Криму

Російські правоохоронці стверджують, що затриманий «дав зізнавальні свідчення»

Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що українські спецслужби стоять за червневим вибухом газопроводу в селищі Кореїз в окупованому Криму і що затримано диверсанта, який нібито визнав свою причетність до цього. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Силовики затримали громадянина Росії, який у червні «за завданням українських спецслужб підірвав газопровід» у кримському селищі Кореїз.

Повідомляють, що затриманий «дав зізнавальні свідчення». Крім того, у нього нібито знайшли два кг вибухівки.

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ФСБ РФ завела справу за статтею про теракт.

Зазначимо, що 23 червня російські ЗМІ повідомляли про вибух газопроводу в смт Кореїз, тоді 500 абонентів залишилися без газу.

Нагадаємо, що вже не вперше ФСБ заявляє про затримання у Криму «українського диверсанта». Раніше росіяни затримали громадянина України 1978 року народження. Російська спецслужба заявляє, що у затриманого нібито вилучено «три вибухові пристрої фугасного типу, інструкції щодо їх використання та схему розташування опор ліній електропередач в одному з районів Криму». Затриманий нібито «готував диверсію на лініях електропередач».