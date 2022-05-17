Черговий обстріл села на Бєлгородщині: є постраждалі і руйнування

Бєлгородські Telegram-канали стверджують, що на фото – наслідки обстрілу прикордонного села Безімене «з українського боку»

У мережі з’явилися фотографії, які повинні свідчити про обстріл населеного пункту з боку України

Село Безімено, що розташоване у Бєлгородській області Росії неподалік кордону з Харківщиною, начебто було обстріляне. Про це у Telegram-каналі повідомив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

За словами очільника регіону, йому повідомив цю інформацію керівник Грайворонського міського округу Геннадій Бондарев, який зазначив, що обстріл нібито вівся з території України.

«Є один постраждалий – поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, її життю нічого не загрожує», – заявив Гладков.

Він також зазначив, що у селі зафіксовані руйнування нібито українських снарядів.

У місцевому Telegram-каналі «Жесть Белгород» з’явилися фотографії, зроблені начебто у селі Безімене.

На світлинах видно кілька ям, які, можливо, є наслідками обстрілу населеного пункту.

Нагадаємо, що 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Пізніше у Бєлгородській області сталося ще кілька інцидентів. Так, вибухи у Бєлгороді були чутні 28 квітня.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

11 травня було обстріляне прикордонне село Солохи, під час обстрілу, як повідомив губернатор регіону, загинула одна людина.