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    Події в Україні

    Ворог розгорнув у Бєлгородській області п'ять «Іскандерів»

    Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК &laquo;Іскандер-М&raquo; - не менше 500&nbsp;км&nbsp; - Ворог розгорнув у Бєлгородській області п'ять «Іскандерів»

    Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» - не менше 500 км 

    Окупанти продовжують здійснювати перегрупування своїх сил

    На території Бєлгородській області РФ російські війська здіяними розгортання до п’яти дивізіонів ОТРК «Іскандер-М». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 квітня.

    Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області РФ на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

    На Сіверському напрямку окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи росгвардії.

    Як повідомлялося, окупанти перекинули під Ізюм нові десантні війська і 500 одиниць техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог розгорнув у Бєлгородській області п'ять «Іскандерів»