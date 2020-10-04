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    У світі

    Штаб Байдена регулярно публікуватиме результати його тестів на коронавірус

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    <p>&laquo;Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту&raquo;, &ndash; представник штабу</p> - Штаб Байдена регулярно публікуватиме результати його тестів на коронавірус

    «Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту», – представник штабу

    В штабі Байдена «дотримуються строгих і широких методів безпеки

    Представник виборчого штабу кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена озвучив намір регулярно публікувати результати тестів на коронавірус.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту», – повідомив представник штабу Ендрю Бейтс.

    Він зазначив також, що в штабі Байдена «дотримуються строгих і широких методів безпеки, рекомендованих експертами громадської охорони здоров’я».

    Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN також повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

    Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. 

    Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

    Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

    Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

    Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.

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