Штаб Байдена регулярно публікуватиме результати його тестів на коронавірус



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«Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту», – представник штабу

В штабі Байдена «дотримуються строгих і широких методів безпеки

Представник виборчого штабу кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена озвучив намір регулярно публікувати результати тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Байден регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту», – повідомив представник штабу Ендрю Бейтс.

Він зазначив також, що в штабі Байдена «дотримуються строгих і широких методів безпеки, рекомендованих експертами громадської охорони здоров’я».

Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN також повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.

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