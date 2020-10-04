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    Здоров'я

    Епідеміолог дав невтішний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні

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    <p>&laquo;В листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня&raquo; &ndash; епідеміолог</p> - Епідеміолог дав невтішний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні

    «В листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня» – епідеміолог

    Коронавірус в Україні прискорить темп в листопаді

    Щоденний приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні в листопаді може перевищити 10 тисяч. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

    «У нас однозначно буде досить серйозне збільшення Covid-19. Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», – спрогнозував він.

    На думку лікаря, прогноз, озвучений Всесвітньою організацією охорони здоров’я для України – 9 тисяч нових випадків коронавірусу на добу – занадто оптимістичний. «Я думаю, це не межа», – заявив він.

    «Крім Covid-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що на сьогоднішній день у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися Covid-19, ми ще можемо одночасно інфікуватися і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом», – пояснив Александрін.

    У цьому контексті він підкреслив, що в ситуації, що склалася вкрай важливо «опрацьовувати кожного контактного», а також підвищувати ефективність роботи державної системи охорони здоров’я.

    Нагадаємо, Комаровський спрогнозував, коли епідемія коронавірусу піде на спад.

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    епідемія коронавірус Андрій Александрін
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