Епідеміолог дав невтішний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«В листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня» – епідеміолог

Коронавірус в Україні прискорить темп в листопаді

Щоденний приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні в листопаді може перевищити 10 тисяч. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

«У нас однозначно буде досить серйозне збільшення Covid-19. Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», – спрогнозував він.

На думку лікаря, прогноз, озвучений Всесвітньою організацією охорони здоров’я для України – 9 тисяч нових випадків коронавірусу на добу – занадто оптимістичний. «Я думаю, це не межа», – заявив він.

«Крім Covid-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що на сьогоднішній день у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися Covid-19, ми ще можемо одночасно інфікуватися і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом», – пояснив Александрін.

У цьому контексті він підкреслив, що в ситуації, що склалася вкрай важливо «опрацьовувати кожного контактного», а також підвищувати ефективність роботи державної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, Комаровський спрогнозував, коли епідемія коронавірусу піде на спад.

Читайте також: