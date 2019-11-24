Чисельність британського війська хочуть значно скоротити, – The Times



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Високопоставлені офіцери розглядають можливість скорочення армії до найменшої кількості за століття

Військове керівництво Британії обговорює плани щодо скорочення чисельності британської армії і здачі в оренду США одного з авіаносців.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що з маніфесту консерваторів приберуть зобов’язання «підтримувати загальний розмір збройних сил», зроблене два роки тому тодішньою прем’єркою Терезою Мей.

Високопоставлені офіцери розглядають можливість скорочення армії до 60 000 – 65 000 осіб – найменшої кількості за століття.

Незважаючи на зобов’язання маніфесту 2015 року, що армія буде підтримуватися на рівні принаймні 82 000 солдатів, вона вже скоротилася до 73 000.

Зазначається, що дискусії знаходяться на початковій стадії відповідно до вказівок міністра оборони Бена Уоллеса урізати потреби у відповідності з доступними засобами.

Також у Британії не виключають можливості передачі одного з новітніх авіаносців в оренду США з метою скорочення витрат.

«Армія ненавидить авіаносці, вона вважає їх за «білих слонів», але американці їх обожнюють. Вони дозволяють заощадити, тому що для їх обслуговування потрібен набагато менший екіпаж, ніж на американських авіаносцях», – зазначило одне з джерел видання у війську.

«Армія не може набрати або утримати людей, які їй потрібні. І армія, і флот вважають, що роботу ВПС скоро будуть виконувати безпілотники» – додав співрозмовник видання.

Британська армія налічувала 3,1 мільйона осіб в кінці Другої світової війни, а потім скоротилася до 159 000 в 1980 році і становила 102 120 в 2003 році, під час війн в Афганістані та Іраку.

За інформацією джерел, напрямок і масштаби скорочень будуть в значній мірі залежати від того, хто стане біля керма армії, коли генерал Нік Картер піде з посади начальника штабу в наступному році.

Нагадаємо, Британія навчатиме українських військових за новою програмою.