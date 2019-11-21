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    Британський принц склав монарші обов'язки через секс-скандал

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    <p>Другий син королеви Єлизавети II - принц Ендрю</p> - Британський принц склав монарші обов'язки через секс-скандал

    Другий син королеви Єлизавети II - принц Ендрю

    Принца Ендрю звинуватили у зв'язках з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном

    Британський принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети II, складає із себе монарші обов'язки, покладені на нього в зв'язку з титулом, на тлі звинувачень про зв'язок з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє BBC.

    Про рішення 59-річного принца в заяві повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

    Принц Ендрю пояснив, що обставини, пов'язані з його минулими контактами з Джеффрі Епштейном, «стали серйозним фактором, який заважає як роботі моєї сім'ї, так і роботі багатьох благодійних організацій, які я з гордістю підтримую». Тому він попросив королеву Єлизавету II «відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому».

    Він сказав, що глибоко співчуває жертвам Епштейна.

    Після інтерв'ю BBC принц Ендрю зіткнувся з різкою критикою його дружби з американським фінансистом, заарештованим в липні 2019 за підозрою в організації проституції. За місяць його знайшли мертвим у тюремній камері - судовий процес так і не відбувся, а розслідування його ймовірних злочинів триває.

    Під час слідства Вірджинія Джуффре, одна з ймовірних жертв Епштейна, заявила, що її тричі змушували займатися сексом з принцом. Принц Ендрю завжди заперечував будь-які форми сексуального контакту або стосунків з нею.

    Компанії BT і Barclays, а також університети та благодійні фонди, з якими працював принц, дистанціювалися від нього на тлі скандалу.

    Королева Єлизавета II Велика Британія скандал секс
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