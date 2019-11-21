Британський принц склав монарші обов'язки через секс-скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий син королеви Єлизавети II - принц Ендрю

Принца Ендрю звинуватили у зв'язках з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном

Британський принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети II, складає із себе монарші обов'язки, покладені на нього в зв'язку з титулом, на тлі звинувачень про зв'язок з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє BBC.

Про рішення 59-річного принца в заяві повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

Принц Ендрю пояснив, що обставини, пов'язані з його минулими контактами з Джеффрі Епштейном, «стали серйозним фактором, який заважає як роботі моєї сім'ї, так і роботі багатьох благодійних організацій, які я з гордістю підтримую». Тому він попросив королеву Єлизавету II «відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому».

Він сказав, що глибоко співчуває жертвам Епштейна.

Після інтерв'ю BBC принц Ендрю зіткнувся з різкою критикою його дружби з американським фінансистом, заарештованим в липні 2019 за підозрою в організації проституції. За місяць його знайшли мертвим у тюремній камері - судовий процес так і не відбувся, а розслідування його ймовірних злочинів триває.

Під час слідства Вірджинія Джуффре, одна з ймовірних жертв Епштейна, заявила, що її тричі змушували займатися сексом з принцом. Принц Ендрю завжди заперечував будь-які форми сексуального контакту або стосунків з нею.

Компанії BT і Barclays, а також університети та благодійні фонди, з якими працював принц, дистанціювалися від нього на тлі скандалу.