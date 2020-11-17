Чоловік, який перехворів на Covid-19, розказав про небезпечні наслідки хвороби

Ірландець каже, що тепер не отримує ніякого задоволення від їжі

Чоловік, який заразився Covid-19 в березні, розповів про несподівані наслідки втрати нюху. Його історією поділилося видання The Mirror.

Деклан Кессіді з Дубліна захворів новою коронавірусною інфекцією після повернення з Берліна навесні 2020 року. Через вісім місяців, в листопаді, він продовжує скаржитися на відсутність нюху і смаку, підвищену стомлюваність і тривожність, задишку і проблеми з концентрацією уваги.

53-річний ірландець змушений додавати перець чилі та халапеньо в кожну страву, щоб відчувати хоч якийсь смак.

«Я можу відчувати тільки один смак і запах – запах рідини для зняття лаку. Так пахне для мене часник», – поскаржився Кессіді.

Він стверджує, що тепер не отримує ніякого задоволення від їжі, і кожен прийом їжі для нього стає катуванням.

«Я все ще готую собі їжу і сподіваюся, що вийде смачно, але ні. Всякий раз одне розчарування», – поскаржився чоловік.

Однак відсутність нюху вплинуло не тільки на сприйняття їжі. Одного разу ірландець мало не втратив свідомість під час миття ванної кімнати, бо надихався хімікатами. Кілька разів Кессіді ледь не влаштував пожежу, через те, що забув, що у нього на плиті готується їжа, а запах гару не відчув. Через це продукти починали в буквальному сенсі горіти.

Медики не можуть сказати ірландцеві, чи повернеться до нього нюх чи ні, що дуже його засмучує.

Лікарі вважають, що Кессіді страждає від так званого «довгого Covid» – форми нової коронавірусної інфекції, яка протікає довго і важко. Термін «довгий Covid» офіційно визнаний Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).

Зазначимо, наприкінці травня американські лікарі виявили шість нових симптомів Covid - 19. Зазначається, що до задишки, кашлю і гарячки додалися лихоманка, тремтіння від лихоманки, м'язовий біль, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.

В середині травня влада Великої Британії заявила про додавання втрати нюху і смаку до офіційного списку симптомів при зараженні Covid-19. За словами медиків, зазвичай даний симптом не виявляється на початковому етапі, але може зберігатися протягом декількох тижнів після проникнення вірусу в організм.

Крім того, медики пояснили, чому втрата нюху при коронавірусі – це добрий знак.