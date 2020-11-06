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    Здоров'я

    Медики пояснили, чому втрата нюху при коронавірусі – це добрий знак

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    Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи - Медики пояснили, чому втрата нюху при коронавірусі – це добрий знак
    Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи

    Ті, хто втрачають нюх, зазвичай хворіють у легшій формі

    Втрата нюху під час хвороби на Covid-19 – це добрий знак. Лікарі помітили закономірність, що цей симптом притаманний людям з легким перебігом хвороби. Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи.

    Поки що у світі не фіксували таких випадків, щоб нюх після коронавірусу не відновився зовсім. Хоч таке бувало вкрай рідко як ускладнення після грипу.

    Лікарка-отоларингологиня Юлія Дєєва пояснює, що вірус атакує рецептори в носі людини, що вловлюють запахи. Так йому найлегше пробитися до організму. Вірус ушкоджує їх і відтак запахи до носа потрапляють, а рецептори не помічають цього.

    «Відповідно в мозок немає сигналу, що є якийсь запах. Але проблема не з мозком, а з передатчиком. Передатчики, як правило, теж нормальні. Нерви, по яких іде збудження, вони не уражені. Уражені тільки клітини рецептори, які сприймають цей подразник. Це як навушники, які не увімкнути в комп'ютер», – каже Юлія Дєєва.

    Блогерка Аня Лисенко відчула на собі ефект фантомного запаху. Через два місяці після одужання від Covid-19 дівчину почав переслідувати запах горілого, якого не відчуває більше ніхто. Такий ефект, кажуть лікарі, – добрий знак. Це означає, що все повертається до норми.

    Втрата смаку пов'язана безпосередньо з нюхом. Кисле, солодке, солоне і гірке людина відчуває через рецептори язика, а от відтінки смаку – все заслуга носа.

    Лікарі, що працюють із пацієнтами на Covid-19, помітили позитивну тенденцію. Ті, хто втрачають нюх, зазвичай хворіють у легшій формі.

    «Пацієнти, які потрапляють до лікарні, вони в більш важкому стані, ніж ті, що вдома. І в них, так, щоб вони скаржилися саме на втрату нюху – це дуже рідко. А в тих, хто на амбулаторному, чомусь частіше буває, це так», – каже інфекціоніста Світлана Гук.

    Просто чекати, коли нюх відновиться, і все. Лікарі просять пацієнтів не стимулювати носа різкими запахами. Це тільки нашкодить. Можна обпекти слизову оболонку і відтермінувати одужання.

    Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

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