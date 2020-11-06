Медики пояснили, чому втрата нюху при коронавірусі – це добрий знак
Ті, хто втрачають нюх, зазвичай хворіють у легшій формі
Поки що у світі не фіксували таких випадків, щоб нюх після коронавірусу не відновився зовсім. Хоч таке бувало вкрай рідко як ускладнення після грипу.
Лікарка-отоларингологиня Юлія Дєєва пояснює, що вірус атакує рецептори в носі людини, що вловлюють запахи. Так йому найлегше пробитися до організму. Вірус ушкоджує їх і відтак запахи до носа потрапляють, а рецептори не помічають цього.
«Відповідно в мозок немає сигналу, що є якийсь запах. Але проблема не з мозком, а з передатчиком. Передатчики, як правило, теж нормальні. Нерви, по яких іде збудження, вони не уражені. Уражені тільки клітини рецептори, які сприймають цей подразник. Це як навушники, які не увімкнути в комп'ютер», – каже Юлія Дєєва.
Блогерка Аня Лисенко відчула на собі ефект фантомного запаху. Через два місяці після одужання від Covid-19 дівчину почав переслідувати запах горілого, якого не відчуває більше ніхто. Такий ефект, кажуть лікарі, – добрий знак. Це означає, що все повертається до норми.
Втрата смаку пов'язана безпосередньо з нюхом. Кисле, солодке, солоне і гірке людина відчуває через рецептори язика, а от відтінки смаку – все заслуга носа.
Лікарі, що працюють із пацієнтами на Covid-19, помітили позитивну тенденцію. Ті, хто втрачають нюх, зазвичай хворіють у легшій формі.
«Пацієнти, які потрапляють до лікарні, вони в більш важкому стані, ніж ті, що вдома. І в них, так, щоб вони скаржилися саме на втрату нюху – це дуже рідко. А в тих, хто на амбулаторному, чомусь частіше буває, це так», – каже інфекціоніста Світлана Гук.
Просто чекати, коли нюх відновиться, і все. Лікарі просять пацієнтів не стимулювати носа різкими запахами. Це тільки нашкодить. Можна обпекти слизову оболонку і відтермінувати одужання.
Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.
Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.