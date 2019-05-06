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    Циклон «Фані» в Індії та Бангладеш: кількість загиблих зросла до 42

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    Циклон «Фані» в Індії та Бангладеш: кількість загиблих зросла до 42

    Двадцять дев’ять загиблих перебували в штаті Одіша штату Східна Індія і 13 в Бангладеш

    В Індії і Бангладеш через циклон «Фані» зросла кількість загиблих до 42. Про це повідомляє The Japan Times.

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    «Двадцять дев’ять загиблих перебували в штаті Одіша штату Східна Індія і 13 в Бангладеш», — йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, число загиблих в Індії через потужний циклон «Фані», який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, зросла до 16.

    Як повідомлялося, жертвами циклону Фані в Індії стали вже 33 людини.

    До слова, число загиблих в Індії через потужний циклон Фані, який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, становило 16.

    Нагадаємо, циклон Фані накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.

    Також циклон накрив Бангладеш: 12 людей загинули.

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