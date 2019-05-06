  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптик повідомила, коли українцям чекати потепління

    • Розсилка
    Синоптик повідомила, коли українцям чекати потепління

    За даними синоптика Наталки Діденко, потепління на всій території України очікується орієнтовно з 10 травня

    Дощі вже ллють на Заході України. Завтра, 6 травня, волога нестійка погода охопить більшість областей України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Східна частина втримаєтся від опадів, там буде ще сонячно і дуже тепло, +20+25 градусів. На решті території України повітря охолоне до +13+19 градусів», - зазначила синоптик.

    Читайте також

    Діденко додала, що на високогір‘ї Карпат можливий мокрий сніг.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «На заході очікується найнижча температура повітря, +7+12 градусів, у Карпатах +1+6 градусів, на високогір‘ї можливий мокрий сніг, - написала вона.

    За даними синоптика, у Києві тиждень розпочнеться дощами та похолоданням до +14+16 градусів. Плюс поривчастий вітер.

    Діденко повідомила, що потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

    «Хто реагує на зміну погоди, контрасти атмосферного тиску та температури повітря - настають 'ваші' дні. Підготуйтеся, хоча б морально», - попередила синоптик.

    Як повідомлялось, циклон з дивним ім’ям Xerxes 7 травня принесе в Україну чергову порцію дощів.

    Читайте також
    прогноз погоди повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ