Синоптик повідомила, коли українцям чекати потепління



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За даними синоптика Наталки Діденко, потепління на всій території України очікується орієнтовно з 10 травня

Дощі вже ллють на Заході України. Завтра, 6 травня, волога нестійка погода охопить більшість областей України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Східна частина втримаєтся від опадів, там буде ще сонячно і дуже тепло, +20+25 градусів. На решті території України повітря охолоне до +13+19 градусів», - зазначила синоптик.

Діденко додала, що на високогір‘ї Карпат можливий мокрий сніг.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«На заході очікується найнижча температура повітря, +7+12 градусів, у Карпатах +1+6 градусів, на високогір‘ї можливий мокрий сніг, - написала вона.

За даними синоптика, у Києві тиждень розпочнеться дощами та похолоданням до +14+16 градусів. Плюс поривчастий вітер.

Діденко повідомила, що потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

«Хто реагує на зміну погоди, контрасти атмосферного тиску та температури повітря - настають 'ваші' дні. Підготуйтеся, хоча б морально», - попередила синоптик.

Як повідомлялось, циклон з дивним ім’ям Xerxes 7 травня принесе в Україну чергову порцію дощів.