Циклон з дивним ім'ям Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів



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Фото: Люкс ФМ

Температура повітря продемонструє неймовірний контраст: на заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів, а на сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів

Циклон з дивним ім’ям Xerxes 7 травня принесе в Україну чергову порцію дощів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«У західних областях опади місцями очікуються сильними… І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України втримається суха сонячна погода», - пише Діденко.

За її даними, температура повітря продемонструє неймовірний контраст. На заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

Синоптик зазначає, що вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного. На сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром - парасолі, взуття, високі коміри. Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів. Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17-ти», - пише Діденко.

«Це ще в нас снігу не було, як у Франції, Німеччині, Хорватії, Італії, Австрії і не лише. Тобто, є ймовірність, але все ж локація - ближче до гірських районів. Хто поїхав у Карпати нюхати полонинські квіточки, не завадив би пуховик та лижні черевики», - підсумувала синоптик.