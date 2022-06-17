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  4. Російський художник двома словами висміяв армію Путіна (фото)
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    Соціум

    Російський художник двома словами висміяв армію Путіна (фото)

    В Україні триває&nbsp;114-й день повномасштабної війни,&nbsp;розв&rsquo;язаної путінською&nbsp;Росією - Російський художник двома словами висміяв армію Путіна (фото)
    В Україні триває 114-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    Скріншот з Instagram Philippenzo

    Художник має заплатити штраф на суму 80 тис. рублів

    Ворошиловський районний суд виніс рішення у справі про два правопорушення, що «дискредитують» Збройні Сили Російської Федерації. Про це пише видання «Волгоград онлайн».

    Відповідачем у справі виступав 37-річний Філіп Козлов, який працює під псевдонімом Philippenzo.

    «Судом встановлено, що Козлов наніс на стіну паркування біля будинку №68 на вулиці Буханцева зображення, направлене на дискредитацію Збройних Сил Російської Федерації. Після чого розмістив фотографію зображення у соціальній мережі. За ці два правопорушення суд призначив Козлову по 40 тис. рублів штрафу за кожне», – повідомляє об'єднана пресслужба судів загальної юрисдикції Волгоградської області, яке процитувало російське ЗМІ.

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    Фото із зображенням гробів та підписом на них «Цинк наш!» було викладено у забороненій у Росії соцмережі Instagram. Крім фото, Філіп Козлов написав короткий допис, у якому зазначив, що Росія перетворилася у державу-агресора. Війну в Україні художник назвав «безглуздою і безславною». Натомість головними «досягненнями» РФ стануть ганьба, ізоляція, борги, злидні і десятки тисяч загублених і скалічених життів, душ і тіл.

    Скріншот з Instagram Philippenzo

    Скріншот з Instagram Philippenzo

    «Тіл, які Батьківщина навіть не визнає та забирає додому з великим небажанням», – додав Козлов.

    Нагадаємо, що в Україні триває 114-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російський художник двома словами висміяв армію Путіна (фото)