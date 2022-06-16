На хімічному заводі на Запоріжжі виникла масштабна пожежа

На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади

Обласна влада запевняє, що наразі ситуація є контрольованою

У місті Пологи Запорізької області сталася масштабна пожежа на хімічному заводі «Коагулянт». Про це повідомляєЗапорізька обласна військова адміністрація.

За даними Запорізької ОВА, загорання сталося ввечері у четвер, 16 червня.

«На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються», – зазначили в ОВА.

Обласна влада запевняє, що наразі ситуація є контрольованою.

За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає. Причини виникнення пожежі не розкривають.

До слова, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів.

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Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.