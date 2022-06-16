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    Сьогодні історичний день: звернення Зеленського (відео)

    Зеленський підбив підсумки 113-го дня війни - Сьогодні історичний день: звернення Зеленського (відео)
    Зеленський підбив підсумки 113-го дня війни
    фото: Офіс президента

    Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні історичний день, адже Україна відчула підтримку одразу чотирьох країн. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

    Зеленський звернувся до українців увечері 113-го дня боротьби з окупантами.

    «Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку», – заявив Зеленський.

    Він розповів, що лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

    «Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед», – додав президент.

    «Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ», – зазначив глава держави.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

    Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Італія Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Сьогодні історичний день: звернення Зеленського (відео)