До армії РФ можуть брати людей із пороком серця і косоокістю: рішення суду

Суд Камчатки ухвалив неочікуване рішення

Камчатський крайовий суд визнав придатним до військової служби неповнолітнього з пороком серця і косоокістю. Про повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу російського суду.

За матеріалами справи у місті Петропавловськ-Камчатський призовна комісія визнала придатним до служби без обмежень і поставила на військовий облік неповнолітнього мешканця з діагнозами «вроджена вада серця» та «косоокість».

Проходячи медичний огляд, хлопець розповів лікареві комісії про свої діагнози та скарги на здоров’я. З поліклініки, де росіянин перебуває на обліку, інформація про це була направлена у військові комісаріати Камчатського краю та Петропавловська-Камчатського. Однак ці відомості до листа медичного огляду не внесено, направлення на додаткове обстеження за заявленими скаргами та захворюваннями видано не було.

Комісія визнала неповнолітнього мешканця придатним за категорією «А» (придатний без обмежень) і поставила на військовий облік з попереднім призначенням в Сухопутні війська Росії.

Мати неповнолітнього подала до міського суду адміністративний позов до призовної комісії. Суд Петропавловська-Камчатського позов відхилив, не знайшовши порушень. Мешканка оскаржила рішення суду у крайовій інстанції, яка також їй відмовила у задоволенні позову.

«При цьому встановлення категорії придатності на момент постановки призовника на військовий облік не означає, що призовник буде призваний на військову службу з спочатку встановленою категорією або буде взагалі призваний на військову службу. Призовник має право подати на розгляд призовної комісії необхідні документи для підтвердження наявних у нього діагнозів», – йдеться у рішенні суду.

Зауважимо, що у Росії висновок про придатність громадянина до військової служби дається за такими категоріями: А – придатний до військової служби; Б – придатний військової служби з незначними обмеженнями; В – обмежено придатний до військової служби; Г – тимчасово не придатний до військової служби; Д – не придатний до військової служби.

Нагадаємо, що в Україні триває 101-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, один із ватажків так званої «ДНР», терорист Ігор Гіркін, він же Стрєлков, заявив, що кремлівська «спецоперація» в Україні провалилася, тому Росії необхідно іти на мирні переговори. За словами Гіркіна, Кремль недооцінив супротивника і не врахував, що в Україні є сильна та мотивована армія. Він наголосив, що зараз Україна сміється над реальною «потужністю» російської армії.

«Замість привітань від народу, запеклий опір української армії, жодна частина не здалася на початку, жодна частина не перейшла на нашу сторону, Зеленський не втік, хоч і руки у нього тряслись, жорсткі бої, серйозні втрати. І тут Кремль поводитися як собака, яка вискочила із підворітні на людину, чекаючи, що та втече. Але коли людина дала спротив – хвіст між ніг і назад. Так ганебно», – сказав він.