У Росії суд покарав жінку за критику кадировців

Жінка публікувала у месенджерах відео та фото зруйнованих будівель та поранених дітей, як наслідки дій російської армії

У Сочі суд оштрафував на 30 тисяч рублів місцеву мешканку Світлану Популовську, визнавши її винною у «дискредитації російських військових». Про це пише видання «Кавказский узел».

Поліцейські склали на неї протокол через публікацію в месенджерах WhatsApp та Telegram відео та фото зруйнованих будівель та поранених дітей, як наслідки дій російської армії.

Крім того, за версією поліції, Популовська «негативно відгукувалася про групу військ із Чеченської Республіки», які воюють в Україні. За останніми даними, Чечня направила в Україну понад 8 тис. бойовиків.

На судовому засіданні жінка не була присутня, але у свідченнях повідомила, що визнає свою провину і кається.

Видання «Кавказ.Реалії» додало, що суди регіонів Півдня Росії продовжують розглядати адміністративні справи щодо місцевих жителів, які висловлюють незгоду з війною в Україні. Найчастіше, бажаючи уникнути серйозних наслідків і під тиском поліції та суду, підозрювані визнають провину та заявляють про каяття.

Нагадаємо, що в Україні триває 111-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.