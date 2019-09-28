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    Економіка та фінанси

    На відновлення інфраструктури Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів, – Криклій

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    <p>Міністр інфраструктури України Владислав Криклій</p> - На відновлення інфраструктури Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів, – Криклій

    Міністр інфраструктури України Владислав Криклій

    Фото: Мінінфраструктури

    Це великі гроші, це точно не може підняти однорічний бюджет або навіть два річних бюджети – міністр

    На відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України.

    Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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    Відповідаючи на питання скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу, Криклій сказав:

    «Це великі гроші, це точно не може підняти однорічний бюджет або навіть два річних бюджети. Треба говорити про великі горизонти. Для прикладу, Запорізький міст – це близько 12-14 млрд грн, а увесь дорожній фонд – 74 млрд грн. Тобто, якщо б вирішили все з дорожнього фонду фінансувати, то це 20% тільки на один міст виділити».

    Як повідомлялося, керівник Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що скасовувати залізничне сполучення з Росією не будуть.

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