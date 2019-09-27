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    Політика

    Подвійне громадянство відповідає інтересам України - Кулеба

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    Винятком Дмитро Кулеба назвав визнання подвійного громадянства з Росією - Подвійне громадянство відповідає інтересам України - Кулеба
    Винятком Дмитро Кулеба назвав визнання подвійного громадянства з Росією

    Подвійне громадянство об’єктивно назріло і відповідає інтересам України, наголосив Кулеба

    Віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба виступив за подвійне громадянство в Україні.

    Про це він заявив у інтерв'ю «Європейській правді».

    Він зазначив, що це його особиста позиція, а не позиція уряду.

    «Я не можу говорити від усього уряду, але моя особиста позиція полягає в тому, що подвійне громадянство об’єктивно назріло і відповідає інтересам України,» - наголосив Кулеба.

    Винятком він назвав визнання подвійного громадянства з Росією.

    До слова, Кулеба вважає, що Україна має піти на поступки в конфлікті з Угорщиною.

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