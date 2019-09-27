Подвійне громадянство відповідає інтересам України - Кулеба
Винятком Дмитро Кулеба назвав визнання подвійного громадянства з Росією
Подвійне громадянство об’єктивно назріло і відповідає інтересам України, наголосив Кулеба
Віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба виступив за подвійне громадянство в Україні.
Про це він заявив у інтерв'ю «Європейській правді».
Він зазначив, що це його особиста позиція, а не позиція уряду.
«Я не можу говорити від усього уряду, але моя особиста позиція полягає в тому, що подвійне громадянство об’єктивно назріло і відповідає інтересам України,» - наголосив Кулеба.
Винятком він назвав визнання подвійного громадянства з Росією.
До слова, Кулеба вважає, що Україна має піти на поступки в конфлікті з Угорщиною.