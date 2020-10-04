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    Політика

    Президент хоче застрахувати вчителів на випадок хвороб

    • Розсилка
    Президент хоче застрахувати вчителів на випадок хвороб
    Фото president.gov.ua

    Сума страховки поки не повідомляється

    Президент України Зеленський заявив, що влада буде максимально покращувати умови, в яких трудяться працівники сфери освіти. За його словами, йдеться не тільки про фінансове забезпечення, а й про повагу, умови роботи. Президент акцентував увагу на питанні страхування педагогів та учнів. 

    Про це глава держави сказав під час зустрічі з вчителями та директорами шкіл з нагоди Дня працівників освіти, яка відбулася в Національному комплексі «Експоцентр України» у Києві, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський зауважив, що питання страхування освітян і учнів стало особливо актуальним з початком навчального процесу. Наразі потрібно зрозуміти можливості, вартість і терміни, в які це можна зробити, відзначили в Офісі.

    «Питання, яке піднімається, – це застрахувати всіх. Ми ж бачимо статистику й бачимо, що вчителі – в групі ризику. Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми турбуємося про них, почувалися в безпеці», – наголосив президент.

    Крім того, порушувалися питання підготовки нових педагогів, а також збереження сільських шкіл під час децентралізації. Президент України розуміє, що школи – основа села, а тому їх необхідно зберігати та розвивати.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують День вчителя.

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