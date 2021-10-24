Держдеп США зарахував росіян до «бездомних національностей»

Всього в список «бездомних національностей» потрапили громадяни 10 країн

Державний департамент США зарахував росіян, що бажають отримати американську візу, до «бездомних національностей» (англ. Homeless Nationalities). Звіт опублікований на сайті відомства.

Уточнюється, що в цю категорію потрапляють громадяни тих країн, в яких Сполучені Штати не мають консульського представництва або політична ситуація яких вважається настільки нестабільною, що не дозволяє співробітникам дипмісії розглядати заявки їх громадян на візу.

В такому випадку заявники приписуються до консульства однієї або декількох сусідніх країн.

Відзначається, що в даний час росіяни можуть подавати заяви на американську візу в столиці Польщі Варшаві.

Всього в список «бездомних національностей» потрапили громадяни десяти країн. Серед них Венесуела, Ємен, Іран, Куба, Лівія, Сирія, Сомалі, Південний Судан і Еритреї.

Зараз стосунки США та Росії на дипломатичному рівні дуже напружені – ще з травня 2021 року. Тоді Кремль оприлюднив список недружніх держав, і в ньому фігурували США.

Відтоді їхні дипломатичні представництва у Росії надавали послуги тільки в екстрених випадках, та й то для своїх громадян.

З серпня ситуація ще загострилася, адже Кремль заборонив наймати дипмісіям працівників із третіх країн та самої Росії.

А на початку жовтня Росія взагалі пригрозила закрити всі американські представництва на своїй території, почувши, що Сенат вимагає вислати 300 російських дипломатів зі США.

Як відомо, дипломатичний скандал в Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної і Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

Крім того, в листі вказано, що Росія має видати достатню кількість віз, щоб «наблизитися до паритету» між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах.