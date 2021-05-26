На акції до річниці вбивства Джорджа Флойда сталася стрілянина

Заходи в пам'ять про загиблого Джорджа Флойда проходять поблизу кафе, де його затримала поліція

У результаті стрілянини поранення отримала одна людина

В американському Міннеаполісі сталася стрілянина на акції пам’яті в річницю вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN.

У поліції заявили, що в результаті стрілянини поранення отримала одна людина, яку було доставлено в медичний центр округу Хеннепін.

Заходи в пам'ять про загиблого Джорджа Флойда проходять поблизу кафе, де його затримала поліція.

До слова, прокуратура США просить більш суворого покарання для поліцейського, який вбив Флойда.

Рішення щодо терміну ув’язнення поки не оголошено. Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, навесні міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.