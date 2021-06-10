Нацрада оштрафувала канал «Наш» через слова Рабіновича про «фашизм в Україні»

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович наговорив на 114 тис. грн штрафу для каналу «Наш»

Нацрада провела позапланову перевірку стосовно прямої трансляції в ефірі каналу «Наш» у лютому брифінгу Вадима Рабіновича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення наклала 114 тисяч гривень штрафу на телеканал «Наш» за трансляцію брифінгу Вадима Рабіновича з висловлюваннями про фашизм в Україні. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Нацради 10 червня.

Нацрада провела позапланову перевірку стосовно прямої трансляції в ефірі каналу «Наш» у лютому 2021 р. брифінгу Вадима Рабіновича з приміщення Верховної ради. Рабінович у своєму публічному виступі охарактеризував чинну владу як фашистський режим, чим, на думку Нацради порушив низку статей законодавства та Конституції України.

Представники каналу «Наш» заявляли, що висловлені Рабіновичем тези були оцінюючими судження депутата, а тому не можуть бути визначені як порушення.

Втім, Нацрада встановила, що розглянуті висловлювання не є оціночними судженнями, відповідно до закону України про інформацію, оскільки були викладені Рабіновичем як фактичні дані.

Як наслідок, Нацрада визнала порушення окремих положень закону про телебачення і радіомовлення, визнала наявність в ефірі каналу закликів до розв’язання агресивної війни та розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті.

На ТОВ «Наш 365» (власника каналу «Наш») було накладено штраф у розмірі 114 тисяч гривень.

Як відомо, у Нацраді визнали, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі (документ).

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Водночас Мураєв визнав, що із закриттям телеканалів «112», NewsOne та ZiK значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш».

Також перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому» розповів, що покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо.

У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

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