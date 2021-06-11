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    Не зійшлися на фемінітивах: Добкін і Вересень влаштували «перепалку» (відео)

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    Микола Вересень та Михайло Добкін обмінялися колючими фразами - Не зійшлися на фемінітивах: Добкін і Вересень влаштували «перепалку» (відео)
    Микола Вересень та Михайло Добкін обмінялися колючими фразами
    Фото з відкритих джерел

    Недруги, словесно «поштовхавшись», почали банальний діалог про повагу-неповагу, перебування у студії та симпатію один до одного

    Екснардеп Михайло Добкін і журналіст Микола Вересень влаштували перепалку під час ефіру програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

    Українцям відомо, що народні депутати дуже часто стають героями сварок та неприхованого хамства. Цього разу посварилися журналіст і колишній народний депутат через фемінітиви. Загалом діалог між чоловіками був доволі делікатним.

    Перепалка розпочалася на другій годині етеру.

    «Відразу почав виступати депутат від влади. Нічого, що я кажу про депутата жіночого роду в чоловічому роді? Це не посягання на права жінок?», – намагався підколоти Вересня колишній депутат.

    У відповідь Микола Вересень почав навчати Добкіна, мовляв, «це фемінітив називається».

    Згодом недруги, словесно «поштовхавшись», почали банальний діалог про повагу-неповагу, перебування у студії та симпатію один до одного.

    «Я боюся вам бути приємним, знаєте», обурився Михайло Добкін на «посягання» Миколи Вересня.

    Додамо, що нардеп Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін влаштували сварку під час прямого ефіру, яка фінішувала тим, що Ар'єв заявив про печерне хамство та пішов зі студії.

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    Теги: українці Михайло Добкін журналіст
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    Не зійшлися на фемінітивах: Добкін і Вересень влаштували «перепалку» (відео)