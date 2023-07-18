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До Білорусі прибула п’ята колона «вагнерівців» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Білорусі прибула п’ята колона «вагнерівців» (відео)
Колона з'їхала з траси М5 в с. Цель, де розташований табір ПВК «Вагнер»
фото: «Білоруський гаюн»

На кожній із машин у поточній колоні приклеєно аркуш паперу з номером

Сьогодні, 18 липня, до Білорусі прибула вже п’ята колона ПВК «Вагнер», яка налічує від 90 одиниць техніки.  Про це повідомляє моніторинговий Телеграм-канал «Білоруський гаюн».

«5-та колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі… За нашими даними, у ній від 90 до 100+ одиниць техніки, вона більша, ніж попередня, помічена сьогодні вранці. Колона рухається маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) по трасі Р43 і далі М5 в напрямку Осиповичів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що  колона з'їхала з траси М5 в с. Цель, де розташований табір ПВК «Вагнер». Машини у колоні пересуваються на номерах так званих «Л/ДНР» або РФ, часом - взагалі без номерів.

До Білорусі прибула п’ята колона «вагнерівців» (відео) фото 1

Проєкт «Білоруський гаюн» вказує, що на кожній із машин у поточній колоні приклеєно аркуш паперу з номером. Серед техніки помічені: «буханки», пікапи з відкритими багажниками, кілька пасажирських автобусів, фури, легкові авто («Лади» та KIA), кілька бензовозів та «Урали» з причепами. Колона рухається у супроводі ДАІ РБ.

Як повідомлялося, це вже п’ята колона «вагнерівців», що прибула до Білорусі, і друга, яка прибула сьогодні. Попередня, четверта колона ПВК «Вагнер», мала номери ОРДЛО та налічувала щонайменше 80 одиниць техніки.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

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Теги: ОРДЛО машини табір пікапи ПВК Вагнера Білорусь

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